Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

19 июня в матче второго тура группы F Евро-2020 встретятся сборные Венгрии и Франции. После первого матча французы занимают вторую строчку в группе и идут с 3 очками. У Венгрии – 0 баллов и 4-е место.

Прямую трансляцию покажет канал «Россия 1». Эфир начнется в 15:50 по московскому времени.

Матч пройдет в Будапеште на стадионе Ференца Пушкаша.