Евро-2020
Франция
Венгрия
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#Евро-2020 #Франция #Венгрия

Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

5 часов назад

19 июня в матче второго тура группы F Евро-2020 встретятся сборные Венгрии и Франции. После первого матча французы занимают вторую строчку в группе и идут с 3 очками. У Венгрии – 0 баллов и 4-е место.

Прямую трансляцию покажет канал «Россия 1». Эфир начнется в 15:50 по московскому времени.

Матч пройдет в Будапеште на стадионе Ференца Пушкаша.

Венгрия
-:-
Франция
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Источник:
Гол
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