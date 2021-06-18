Евро-2020
Франция
Венгрия
Евро-2020: где смотреть матч Венгрия – Франция, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
5 часов назад
19 июня в матче второго тура группы F Евро-2020 встретятся сборные Венгрии и Франции. После первого матча французы занимают вторую строчку в группе и идут с 3 очками. У Венгрии – 0 баллов и 4-е место.
Прямую трансляцию покажет канал «Россия 1». Эфир начнется в 15:50 по московскому времени.
Матч пройдет в Будапеште на стадионе Ференца Пушкаша.
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