Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Польша

Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

3 часа назад

19 июня в матче второго тура Евро-2020 группы Е встретятся сборные Испании и Польши. Встреча пройдет в Испании на стадионе «Ла Картуха». По итогам первого тура испанцы идут на третьем месте с одним баллом в активе. У Польши 0 очков и четвертая строчка.

Их очный матч покажет Первый канал. Прямой эфир начнется в 21:45 по московскому времени.

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Источник:
Гол
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