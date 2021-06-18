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Евро-2020: где смотреть матч Испания – Польша, 19 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
3 часа назад
19 июня в матче второго тура Евро-2020 группы Е встретятся сборные Испании и Польши. Встреча пройдет в Испании на стадионе «Ла Картуха». По итогам первого тура испанцы идут на третьем месте с одним баллом в активе. У Польши 0 очков и четвертая строчка.
Их очный матч покажет Первый канал. Прямой эфир начнется в 21:45 по московскому времени.
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