🇺🇦🇲🇰 Украина обыграла Северную Македонию на Евро-2020. Ярмоленко и Яремчук опять забили

Матч второго тура Евро-2020 группы С прошел в Бухаресте. Итог – 2:1 в пользу сборной Украины. Руслан Малиновский в этом матче не реализовал пенальти.

Роман Яремчук стал автором победного гола. Вместе с Андреем Ярмоленко они забивают за сборную в трех играх подряд.

Северная Македония проиграла второй матч подряд на Евро-2020. Это ее первый чемпионат Европы за всю историю.

В третьем туре Украина сыграет с Австрией (21 июня), Северная Македония – с Голландией (21 июня).

Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко

Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах