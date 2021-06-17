Евро-2020
Украина
Северная Македония
🇺🇦🇲🇰 Украина обыграла Северную Македонию на Евро-2020. Ярмоленко и Яремчук опять забили
час назад
Матч второго тура Евро-2020 группы С прошел в Бухаресте. Итог – 2:1 в пользу сборной Украины. Руслан Малиновский в этом матче не реализовал пенальти.
Роман Яремчук стал автором победного гола. Вместе с Андреем Ярмоленко они забивают за сборную в трех играх подряд.
Северная Македония проиграла второй матч подряд на Евро-2020. Это ее первый чемпионат Европы за всю историю.
В третьем туре Украина сыграет с Австрией (21 июня), Северная Македония – с Голландией (21 июня).
Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах
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