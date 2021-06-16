🇷🇺🇫🇮 Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020 и набрала первые очки

Финляндия забила на третьей минуте, но гол отменили после видеопросмотра. После этого она не била в створ ворот до 54-й минуты.

Алексей Миранчук забил первый гол России на Евро-2020. Предыдущий матч Россия проиграла 0:3.

Марио Фернандес травмировался в первом тайме. Его унесли с поля на носилках и доставили в больницу. У него подозрение на травму позвоночника.

Замена Фернандеса – была третьей вынужденной у России на турнире. Две другие были в матче с Бельгией, когда меняли Далера Кузяева и Юрия Жиркова. Жирков в итоге выбыл из заявки на турнир из-за повреждения бедра.

Следующий матч Россия проведет с Данией 21 июня. Это будет последний матч группового этапа. Пока ситуация в группе такая: