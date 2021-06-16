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🇹🇷🏴 Евро-2020: стартовые составы на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
час назад
Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:
Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Айхан, Туфан, Чалханоглу, Кахведжи, Юндер, Йылмаз.
Уэльс: Уорд, Робертс, Мепам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен, Бейл, Рэмзи, Джеймс, Мур.
Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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