Евро-2020
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#Евро-2020 #Уэльс #Турция

🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Евро-2020: стартовые составы на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

час назад

В матче второго тура группы А Евро-2020 сборная Турции сыграет с Уэльсом. Игра пройдет в Баку и начнется в 19:00 по московскому времени.

Турция
-:-
Уэльс

Стартовые составы объявят примерно за час до игры. Ориентировочные составы:

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Айхан, Туфан, Чалханоглу, Кахведжи, Юндер, Йылмаз.

Уэльс: Уорд, Робертс, Мепам, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен, Бейл, Рэмзи, Джеймс, Мур.

Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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Источник:
УЕФА
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