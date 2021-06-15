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Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
2 часа назад
16 июня во втором туре на Евро-2020 сыграют сборные Турции и Уэльса в Баку.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ».
- В 18:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер» начнется трансляция со стадиона – можно будет посмотреть разминку команд и подготовку к матчу.
- Начало трансляции на «Матч ТВ» запланировано на 18:30.
- Матч начнется в 19:00.
Последний раз Уэльс и Турция играли в 1997 году. Турция выиграла 6:4, покером отметился Хакан Шукюр. Всего сборные встречались шесть раз, половину матчей выиграл Уэльс, еще два – Турция.
Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
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