Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

Последний раз Уэльс и Турция играли в 1997 году. Турция выиграла 6:4, покером отметился Хакан Шукюр. Всего сборные встречались шесть раз, половину матчей выиграл Уэльс, еще два – Турция.

Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года