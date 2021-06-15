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Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Турция и Уэльс сыграют матч второго тура Евро-2020 в Баку.
Игра пройдет 16 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Ее покажет «Матч ТВ».
Последний матч между этими соперниками состоялся 24 года назад. В нем было забито десять голов – Турция победила 6:4.
Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
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