Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

Турция встретится с Уэльсом в Баку во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 16 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа Турции – 2,43.

Ничья – 3,15.

Победа Уэльса – 3,38.

В первой игре Турция уступила 0:3 Италии, а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией 1:1. В шести последних матчах Евро (плюс квалификация) Уэльс не проигрывает.

Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020