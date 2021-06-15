Евро-2020
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#Евро-2020 #Уэльс #Турция

Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

2 часа назад

Турция встретится с Уэльсом в Баку во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 16 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Турции – 2,43.
  • Ничья – 3,15.
  • Победа Уэльса – 3,38.

В первой игре Турция уступила 0:3 Италии, а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией 1:1. В шести последних матчах Евро (плюс квалификация) Уэльс не проигрывает.

Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года

Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020

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