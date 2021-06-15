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Евро-2020: прогноз на матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Турция встретится с Уэльсом в Баку во втором для них матче Евро-2020. Игра состоится 16 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Турции – 2,43.
- Ничья – 3,15.
- Победа Уэльса – 3,38.
В первой игре Турция уступила 0:3 Италии, а Уэльс сыграл вничью со Швейцарией 1:1. В шести последних матчах Евро (плюс квалификация) Уэльс не проигрывает.
Евро-2020: во сколько начало матча Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года
Евро-2020: где смотреть матч Турция – Уэльс, 16 июня 2021 года. Во сколько прямая трансляция матча Евро-2020
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