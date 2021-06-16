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🇫🇮🇷🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года
2 часа назад
Стартовые составы:
Финляндия: Градецки, О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Шюллер, Уронен, Похьянпало, Райтала.
Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба, Кузяев.
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