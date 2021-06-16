Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия

🇫🇮🇷🇺 Евро-2020: стартовые составы на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

2 часа назад

В матче второго тура группы В Евро-2020 сборная Финляндии сыграет с Россией. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

Идет первый тайм
Финляндия
0:0
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Россия

Стартовые составы:

Финляндия: Градецки, О’Шонесси, Араюури, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Шюллер, Уронен, Похьянпало, Райтала.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Миранчук, Головин, Дзюба, Кузяев.

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Евро-2020: прогноз на матч Финляндия – Россия, 16 июня 2021 года

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Источник:
УЕФА
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