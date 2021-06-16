Матч Нидерландов и Украины стал самым результативным в первом круге Евро

Все команды на Евро-2020 провели по одной игре.

Ни одна команда в первом круге не забила больше трех мячей за матч. Три игры закончились со счетом 3:0, в том числе матч России и Бельгии.

В самом результативном мачте забито пять голов: Нидерланды – Украина (3:2).

За весь круг одна нулевая ничья – между Испанией и Швецией.

Всего в первом круге забито 28 мячей, три из них – автоголы. Это повторение рекорда по автоголам на чемпионатах Европы.

Лучшими бомбардирами круга стали Ромелу Лукаку 🇧🇪, Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹. У всех по два мяча.

Италия, Португалия и Бельгия лидируют в своих группах после первого круга Евро. Россия и Польша идут последними

Лукаку, Шик и Роналду стали лучшими бомбардирами первого круга Евро-2020