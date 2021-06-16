Евро-2020
Украина
Нидерланды
Матч Нидерландов и Украины стал самым результативным в первом круге Евро
27 минут назад
Все команды на Евро-2020 провели по одной игре.
- Ни одна команда в первом круге не забила больше трех мячей за матч. Три игры закончились со счетом 3:0, в том числе матч России и Бельгии.
- В самом результативном мачте забито пять голов: Нидерланды – Украина (3:2).
- За весь круг одна нулевая ничья – между Испанией и Швецией.
- Всего в первом круге забито 28 мячей, три из них – автоголы. Это повторение рекорда по автоголам на чемпионатах Европы.
- Лучшими бомбардирами круга стали Ромелу Лукаку 🇧🇪, Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹. У всех по два мяча.
Италия, Португалия и Бельгия лидируют в своих группах после первого круга Евро. Россия и Польша идут последними
Лукаку, Шик и Роналду стали лучшими бомбардирами первого круга Евро-2020
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