Евро-2020
Ромелу Лукаку
Патрик Шик
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#Евро-2020 #Патрик Шик #Ромелу Лукаку

Лукаку, Шик и Роналду стали лучшими бомбардирами первого круга Евро-2020

47 минут назад

На Евро-2020 закончился первый круг – все команды турнира провели по одной игре. Статистика первого круга:

⚽ За первый круг забито 28 голов. Больше всего мячей у Бельгии, Италии, Австрии, Нидерландов и Португалии – по три.

🎯 Главными бомбардирами стали Ромелу Лукаку 🇧🇪, Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹. У всех по два гола.

❌ Только один матч первого круга закончился без забитых мячей – игра Испании и Швеции.

🥅 Самым результативным матчем стала игра Нидерландов и Украины (3:2).

Второй круг стартует 16 июня. Расписание дня:

Группа В. ФинляндияРоссия, 16:00 по московскому времени.

Группа А. ТурцияУэльс, 19:00 по московскому времени.

Группа А. ИталияШвейцария, 22:00 по московскому времени.

Италия, Португалия и Бельгия лидируют в своих группах после первого круга Евро. Россия и Польша идут последними

Матч Нидерландов и Украины стал самым результативным в первом круге Евро

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Источник:
Гол.ру
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