Лукаку, Шик и Роналду стали лучшими бомбардирами первого круга Евро-2020

На Евро-2020 закончился первый круг – все команды турнира провели по одной игре. Статистика первого круга:

⚽ За первый круг забито 28 голов. Больше всего мячей у Бельгии, Италии, Австрии, Нидерландов и Португалии – по три.

🎯 Главными бомбардирами стали Ромелу Лукаку 🇧🇪, Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹. У всех по два гола.

❌ Только один матч первого круга закончился без забитых мячей – игра Испании и Швеции.

🥅 Самым результативным матчем стала игра Нидерландов и Украины (3:2).

Второй круг стартует 16 июня. Расписание дня:

Группа В. Финляндия – Россия, 16:00 по московскому времени.

Группа А. Турция – Уэльс, 19:00 по московскому времени.

Группа А. Италия – Швейцария, 22:00 по московскому времени.

Италия, Португалия и Бельгия лидируют в своих группах после первого круга Евро. Россия и Польша идут последними

Матч Нидерландов и Украины стал самым результативным в первом круге Евро