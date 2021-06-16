Италия, Португалия и Бельгия лидируют в своих группах после первого круга Евро. Россия и Польша идут последними

Все сборные провели по одному матчу Евро-2020. Тезисно об итогах в группах:

✅ Италия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия и Португалия лидируют в группах. У всех по три очка.

❌ Десять команд не набрали очков, в том числе Россия, Германия и Польша.

0️⃣ За весь круг был один матч без голов – игра Испании и Швеции.

🇷🇺 Россия идет последней в группе В. Лидирует Бельгия (3), вторая – Финляндия (3), третья – Дания (0).

🇵🇹 Португалия лидирует в группе F. Это самая сложная группа Евро – с Германией, Францией и Венгрией.

⚽ Россия, Венгрия и Турция стали командами с худшей разницей мячей – 0:3. У Бельгии, Португалии и Италии разница лучшая – 3:0.

Второй круг стартует 16 июня:

Группа В. Финляндия – Россия, 16:00 по московскому времени.

Группа А. Турция – Уэльс, 19:00 по московскому времени.

Группа А. Италия – Швейцария, 22:00 по московскому времени.

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