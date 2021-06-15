На матч Франция – Германия залетел парашютист. Чуть не задел болельщиков, но приземлился удачно 🪂
Старт матча Франция – Германия немного затянулся. Потому что перед стартовым свистком над стадионом появился парашютист.
Мужчина на желтом парашюте залетел в чашу стадиона. Обогнул трибуну, едва не задев на ней людей, и приземлился на газон. К нему сразу же подбежали сотрудники стадиона, отвели за пределы поля, проверили его состояние здоровья и увели.
Это был активист «Гринпис» (независимой экологической организации). На его парашюте было написано: «Уберите нефть! Гринпис».
Непонятно, к кому именно он обращается и по какому поводу. Но последняя история с экологией связана с разливом нефти в Республике Коми, где прорвавшийся нефтепровод залил реку Колва. В городском округе Усинка из-за этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
А вот как он взлетал, летел и приземлялся.