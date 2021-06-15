На матч Франция – Германия залетел парашютист. Чуть не задел болельщиков, но приземлился удачно 🪂

Это был активист «Гринпис» (независимой экологической организации). На его парашюте было написано: «Уберите нефть! Гринпис».

Непонятно, к кому именно он обращается и по какому поводу. Но последняя история с экологией связана с разливом нефти в Республике Коми, где прорвавшийся нефтепровод залил реку Колва. В городском округе Усинка из-за этого ввели режим чрезвычайной ситуации.

А вот как он взлетал, летел и приземлялся.