Матс Хуммельс
Евро-2020
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#Матс Хуммельс #Евро-2020

На Евро-2020 забито три автогола. Это повторение рекорда чемпионатов Европы

вчера, 22:54

Матс Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции (0:1, перерыв). Теперь на Евро-2020 забито три автогола

🇹🇷 Мерих Демирал

🇵🇱 Войцех Щесны

🇩🇪Матс Хуммельс

Это повторение рекорда, установленного на Евро-2016. Но тогда три автогола забили за групповую стадию и 1/8 финала, а теперь – только за первый круг групповой стадии. На Евро-2020 осталось еще 39 матчей.

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Источник:
Opta Joe
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