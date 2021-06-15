На Евро-2020 забито три автогола. Это повторение рекорда чемпионатов Европы

Матс Хуммельс забил автогол в матче Германии и Франции (0:1, перерыв). Теперь на Евро-2020 забито три автогола

🇹🇷 Мерих Демирал

🇵🇱 Войцех Щесны

🇩🇪Матс Хуммельс

Это повторение рекорда, установленного на Евро-2016. Но тогда три автогола забили за групповую стадию и 1/8 финала, а теперь – только за первый круг групповой стадии. На Евро-2020 осталось еще 39 матчей.