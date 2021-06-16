Евро-2020
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#Евро-2020 #Франция #Португалия #Германия #Венгрия

Португалия возглавила группу F, Франция идет второй. У Германии и Венгрии – ноль очков

17 минут назад

В группе F Евро-2020 закончились матчи первого тура. Результаты:

Матч завершен
Венгрия
0:3
Матч завершен
Португалия
Геррейру 84
Роналду 87
Роналду 90
Матч завершен
Франция
Хуммельс 20
1:0
Матч завершен
Германия

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе F:

Расписание второго тура:

ВенгрияФранция. 19 июня, 16:00 по Москве.

ПортугалияГермания. 19 июня, 19:00 по Москве.

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Источник:
Гол.ру
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