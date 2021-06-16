Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Венгрия
Португалия возглавила группу F, Франция идет второй. У Германии и Венгрии – ноль очков
17 минут назад
В группе F Евро-2020 закончились матчи первого тура. Результаты:
- На матче была 61 тысяча болельщиков из 68 тысяч возможных.
- Все голы забиты в конце матча – после 80-й минуты.
- Роналду установил три рекорда: стал лучшим бомбардиром в истории Евро (11 голов), первым футболистом, сыгравшим на пяти Евро, и первым европейцем по числу матчей на ЧЕ и ЧМ (39).
- Чаще всего Роналду забивал на Евро именно Венгрии – четыре гола.
- Перед матчем на поле приземлился парашютист. Им оказался активист «Гринпис», устроивший акцию с призывом отказаться от нефти.
- Единственный гол в марте забит в свои ворота.
- Хуммельс забил третий автогол на турнире. Столько же было на рекордном по автоголам Евро-2016.
- Франция забила дважды, но оба гола отменили из-за офсайда.
- Германия проиграла стартовый матч на Евро впервые за историю турнира.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе F:
Расписание второго тура:
Венгрия – Франция. 19 июня, 16:00 по Москве.
Португалия – Германия. 19 июня, 19:00 по Москве.
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