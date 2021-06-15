Евро-2020
Португалия
Венгрия
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#Евро-2020 #Португалия #Венгрия

🇭🇺🇵🇹 Португалия обыграла Венгрию в матче Евро, Роналду установил три рекорда

2 часа назад

Счет – 3:0, дубль у Криштиану Роналду. Все голы забиты в конце матча – после 80-й минуты.

Матч завершен
Венгрия
0:3
Матч завершен
Португалия
Геррейру 84
Роналду 87
Роналду 90
  • Португалия владела мячом больше Венгрии (71% против 29%) и чаще била – 11:5 по ударам, 7:3 по ударам в створ.
  • Роналду установил три рекорда в этом матче: стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, первым среди европейцев по числу игр на Евро и ЧМ (39 матчей), и лучшим бомбардиром в истории турнира (11 голов).
  • Португалия еще ни разу не проигрывала Венгрии. У них 14 матчей, в десяти из них Португалия победила.
  • Это третий матч Евро-2020, закончившийся со счетом 3:0. Два других: Италия – Турция и Бельгия – Россия.

Для Португалии это дебютный матч на Евро. Она действующий чемпион турнира. В другом матче группы F сыграют Франция и Германия.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг
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