🇭🇺🇵🇹 Португалия обыграла Венгрию в матче Евро, Роналду установил три рекорда

Португалия владела мячом больше Венгрии (71% против 29%) и чаще била – 11:5 по ударам, 7:3 по ударам в створ.

Роналду установил три рекорда в этом матче: стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, первым среди европейцев по числу игр на Евро и ЧМ (39 матчей), и лучшим бомбардиром в истории турнира (11 голов).

Португалия еще ни разу не проигрывала Венгрии. У них 14 матчей, в десяти из них Португалия победила.

Это третий матч Евро-2020, закончившийся со счетом 3:0. Два других: Италия – Турция и Бельгия – Россия.

Для Португалии это дебютный матч на Евро. Она действующий чемпион турнира. В другом матче группы F сыграют Франция и Германия.