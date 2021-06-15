Евро-2020
Португалия
Венгрия
🇭🇺🇵🇹 Португалия обыграла Венгрию в матче Евро, Роналду установил три рекорда
2 часа назад
Счет – 3:0, дубль у Криштиану Роналду. Все голы забиты в конце матча – после 80-й минуты.
- Португалия владела мячом больше Венгрии (71% против 29%) и чаще била – 11:5 по ударам, 7:3 по ударам в створ.
- Роналду установил три рекорда в этом матче: стал первым игроком, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, первым среди европейцев по числу игр на Евро и ЧМ (39 матчей), и лучшим бомбардиром в истории турнира (11 голов).
- Португалия еще ни разу не проигрывала Венгрии. У них 14 матчей, в десяти из них Португалия победила.
- Это третий матч Евро-2020, закончившийся со счетом 3:0. Два других: Италия – Турция и Бельгия – Россия.
Для Португалии это дебютный матч на Евро. Она действующий чемпион турнира. В другом матче группы F сыграют Франция и Германия.
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