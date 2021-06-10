Россия
Евро-2020
Бельгия
Прогноз на матч Евро-2020 Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года
вчера, 19:22
Бельгия и Россия сыграют в группе B на Евро-2020. Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Время начала – 12 июня в 22:00 по Москве.
Котировки букмекеров:
- Победа Бельгии – 1,74
- Ничья – 3,65
- Победа России – 5,20
Бельгия и Россия играли семь раз за всю историю. Бельгия выиграла пять матчей, еще два завершились ничьей.
В отборе на Евро-2020 Бельгия победила Россию в обоих матчах. Их общий счет – 7:2. На групповом этапе соперниками команд будут Дания и Финляндия.
Россия забивала Бельгии в трех последних матчах. В 2017 году команды сыграли 3:3 в товарищеской встрече.
Бельгия занимает первое место в мировом рейтинге сборных от ФИФА. Россия идет в нем на 38 месте.
Где смотреть матч Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Евро-2020
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые