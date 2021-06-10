Прогноз на матч Евро-2020 Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года

Бельгия и Россия сыграют в группе B на Евро-2020. Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Время начала – 12 июня в 22:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа Бельгии – 1,74

Ничья – 3,65

Победа России – 5,20

Бельгия и Россия играли семь раз за всю историю. Бельгия выиграла пять матчей, еще два завершились ничьей.

В отборе на Евро-2020 Бельгия победила Россию в обоих матчах. Их общий счет – 7:2. На групповом этапе соперниками команд будут Дания и Финляндия.

Россия забивала Бельгии в трех последних матчах. В 2017 году команды сыграли 3:3 в товарищеской встрече.

Бельгия занимает первое место в мировом рейтинге сборных от ФИФА. Россия идет в нем на 38 месте.

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