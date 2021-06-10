Во сколько начало матча Евро-2020 Бельгия – Россия, 12 июня 2021 года

Бельгия и Россия сыграют на групповом этапе Евро-2020. Матч начнется 12 июня в 22:00 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Там же состоятся и шесть других матчей Евро-2020.

Россия и Бельгия уже были соперниками в отборочной группе к Евро-2020. Тогда Бельгия выиграла оба матча. Россия ни разу за всю историю не обыгрывала Бельгию.

Россия играет на Евро-2020 в группе B. Соперники: Бельгия, Финляндия, Дания. Два матча состоятся в Санкт-Петербурге, игра с Данией – в Копенгагене.

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