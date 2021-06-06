Монеты Евро-2020. Золотая стоит 60 тысяч рублей
Банк России выпустил в обращение памятные монеты к чемпионату Европы-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Всего изготовлено две монеты с оригинальным дизайном: номиналом 3 рубля и номиналом 50 рублей. У них ограниченный тираж. У серебряной монеты он составляет 8 тысяч штук, тираж золотой – 2,4 тысячи.
Московский кредитный банк (МКБ) еще в мае первым рассказал, что запускает продажу этих монет. Серебряная стоит 6 тысяч рублей, золотая оценивается в 60 тысяч. Такие монеты приобретаются в ДО «Луков». Адрес: г. Москва, пер Луков, д. 2, стр. 1.
Цена на монеты постепенно увеличивается. Так выглядят монеты Евро-2020 от Банка России:
В Бельгии тоже выпущены монеты в честь ЧЕ-2020. Их номинал – 2,5 евро. Тираж составляет 50 тысяч экземпляров.
На сайте MDM есть примеры монет из Испании, Венгрии и Португалии. Они выпущены еще в 2020 году.