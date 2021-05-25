Лига Европы
Манчестер Юнайтед
Вильярреал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Манчестер Юнайтед #Вильярреал

Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года

23 минуты назад

26 мая «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в финале Лиги Европы.

Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы

Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года

Котировки букмекеров на эту встречу:

  • Победа «Вильярреала» – 4.47.
  • Победа «Манчестер Юнайтед» – 1.89.
  • Победный счет в пользу «Вильярреала» в первом тайме – 4.87.
  • Победный счет в пользу «Манчестер Юнайтед» в первом тайме – 2.49.

Перед матче Уле-Гуннар Сульшер сказал: «Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я ни оказался. Спокоен и уверен, доверяю игрокам. Они готовы, и это главное».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Манчестер Юнайтед
#Вильярреал