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Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
23 минуты назад
26 мая «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в финале Лиги Европы.
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
Котировки букмекеров на эту встречу:
- Победа «Вильярреала» – 4.47.
- Победа «Манчестер Юнайтед» – 1.89.
- Победный счет в пользу «Вильярреала» в первом тайме – 4.87.
- Победный счет в пользу «Манчестер Юнайтед» в первом тайме – 2.49.
Перед матче Уле-Гуннар Сульшер сказал: «Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я ни оказался. Спокоен и уверен, доверяю игрокам. Они готовы, и это главное».
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