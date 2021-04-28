Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 29 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция

29 апреля 2021 года состоятся два полуфинала Лиги Европы:

«МЮ» – «Рома»

«Вильярреал» – «Арсенал»

Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Игру «МЮ» – «Рома» можно смотреть на канале «Матч ТВ», начало трансляции – в 21:55. Матч «Вильярреал» – «Арсенал» будет показан на канале «Матч Футбол 1» в 21:50.

Ответные матчи пройдут 6 мая.