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Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 29 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
час назад
29 апреля 2021 года состоятся два полуфинала Лиги Европы:
- «МЮ» – «Рома»
- «Вильярреал» – «Арсенал»
Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.
Игру «МЮ» – «Рома» можно смотреть на канале «Матч ТВ», начало трансляции – в 21:55. Матч «Вильярреал» – «Арсенал» будет показан на канале «Матч Футбол 1» в 21:50.
Ответные матчи пройдут 6 мая.
- «МЮ» и «Рома» играли шесть раз между собой – четыре победы у «МЮ», ничья, одна победа у «Ромы». В апреле 2007 года «МЮ» разгромил «Рому» 7:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- «Вильярреал» и «Арсенал» пересекались четырежды – в четвертьфинале ЛЧ-2008/09 и полуфинале ЛЧ-2005/06. Английский клуб прошел испанцев оба раза.
- «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери. Он был уволен из «Арсенала» в ноябре 2019-го.
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