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Вильярреал VS Арсенал
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Вильярреал - Арсенал: 29 апреля 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
-:-
Вильярреал - Арсенал: 29 апреля 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы,
1/2 финала
29 апр. 2021, 22:00 МСК
29.04.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Эль Мадригал
Эль Мадригал
Вильярреал
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
17
Алькасер
Пако Алькасер
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
9
Бакка
Карлос Бакка
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Тренерский состав
Унаи Эмери
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
8
Себальос
Даниэль Себальос
18
Томас
Томас
32
Смит
Эмиль Смит
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
45
Хиллсон
Джеймс Хиллсон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
2
Бельерин
Эктор Бельерин
-
6
Габриэль
Габриэль
-
12
Виллиан
Виллиан
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
66
Азиз
Мигел Азиз
-
24
Нелсон
Рейсс Нелсон
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
38
Балогун
Фоларин Балогун
-
Тренерский состав
Микель Артета
Прошлые матчи
15.04.2009
15 апр. 2009
ср
21:45
Арсенал
3 : 0
Вильярреал
15.04.2009
15 апр. 2009
ср
21:45
Арсенал
3
Вильярреал
0
07.04.2009
07 апр. 2009
вт
21:45
Вильярреал
1 : 1
Арсенал
07.04.2009
07 апр. 2009
вт
21:45
Вильярреал
1
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