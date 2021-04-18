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«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании. Месси оформил дубль
4 часа назад
«Барселона» выиграла у «Атлетика» со счетом 4:0 в финале Кубка Испании. Френки Де Йонг забил один гол и сделал две голевые передачи.
«Атлетик» проиграл второй финал Кубка Испании этой весной. До этого проводился перенесенный финал из сезона-2019/20. Всего «Атлетик» проиграл уже шесть финалов Кубка Испании подряд.
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«Барселона» выиграла первый трофей при Кумане. До этого она вылетела из Лиги чемпионов. Еще «Барселона» претендует на победу в чемпионате Испании.
Весной у «Барселоны» сменился президент. На эту должность вернулся Жоан Лапорта. Кубок Испании – его первый трофей после возвращения.
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