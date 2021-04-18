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#Кубок Испании #Футбол #Барселона #Атлетик

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании. Месси оформил дубль

4 часа назад

«Барселона» выиграла у «Атлетика» со счетом 4:0 в финале Кубка Испании. Френки Де Йонг забил один гол и сделал две голевые передачи.

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 60
де Йонг 63
Месси 68
Месси 72

«Атлетик» проиграл второй финал Кубка Испании этой весной. До этого проводился перенесенный финал из сезона-2019/20. Всего «Атлетик» проиграл уже шесть финалов Кубка Испании подряд.

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«Барселона» выиграла первый трофей при Кумане. До этого она вылетела из Лиги чемпионов. Еще «Барселона» претендует на победу в чемпионате Испании.

Весной у «Барселоны» сменился президент. На эту должность вернулся Жоан Лапорта. Кубок Испании – его первый трофей после возвращения.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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