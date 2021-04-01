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#ЧМ-2022 #Футбол #Германия #Северная Македония

Германия проиграла дома Северной Македонии, матч обслуживал Карасев

01 апреля, 00:09

Сборная Германии уступила 1:2 Северной Македонии в домашнем матче квалификации к ЧМ-2022. В составе гостей отличились игроки Серии АПандев и Элмас.

На матче работала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

  • Германия проиграла в матче квалификации к ЧМ впервые с 2001 года. Тогда немцы уступили 1:5 англичанам.
  • В группе с девятью очками лидирует Армения. У Германии и Северной Македонии – по шесть.

Таблицы отборочных групп к ЧМ-2022

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