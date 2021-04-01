ЧМ-2022
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Северная Македония
Германия проиграла дома Северной Македонии, матч обслуживал Карасев
01 апреля, 00:09
Сборная Германии уступила 1:2 Северной Македонии в домашнем матче квалификации к ЧМ-2022. В составе гостей отличились игроки Серии А – Пандев и Элмас.
На матче работала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.
- Германия проиграла в матче квалификации к ЧМ впервые с 2001 года. Тогда немцы уступили 1:5 англичанам.
- В группе с девятью очками лидирует Армения. У Германии и Северной Македонии – по шесть.
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