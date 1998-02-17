Моргенштерн

Дата рождения
17 февраля 1998 г.
Инфо
Российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен
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Гид по всем татуировкам Моргенштерна: какой смысл в каждой, зачем столько на лице, какие набил себе сам
#Моргенштерн
Моргенштерн в новом клипе играет в форме «Чикаго». Угадаете, сколько строчек о баскетболе в песне?
#Моргенштерн
Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения
#Моргенштерн
УЕФА выпустил плейлист к Евро-2020 с Моргенштерном и другим русским рэпером. И удалил через полдня, когда заметил мат и гомофобию
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#Евро-2020
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Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
#Хабиб Нурмагомедов