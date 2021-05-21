Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения

Альбом Моргенштерна соткан из приемов и играючи шипит: я – фишка, цирковой фокус, одурачу тебя, хи-хи.

Простите, но я повелся.

Когда Алишер заговорил о планах на «серьезный концептуальный альбом», то это казалось понятным и правильным. Провокации, угарчик и пердеж немного удивили, вскипятили десятки млн просмотров, но пора думать и двинуться. Ведь чье место занял Моргенштерн? Ответ парит над чайником хайпа. Конечно же, Оксимирона.

Мирон тоже был везде. Любой выпуск у Дудя касался Окси, любой разговор о музыке с малознакомым человеком рвался пощупать его лысину.

Теперь такая фигура Моргенштерн. Какие-то бойцы, забытые продюсеры и музыкальные телеграм-каналы донесут вам свое мнение и заставят среагировать: отвернуться от консерваторского душка («это слушают дети!») или охнуть от попыток интеллектуальной хирургии (не стесняйтесь нас ругать в комментариях; что вообще на спортивном сайте забыл Моргенштерн?).

Так вот, потенциально прикольный вызов – зайти на поросшее бурьяном поле Мирона и покосить все. Конечно, ожидаемо срубить бабки и заискрить счетчик просмотров, но показать: йоу, я читал тексты Сьюзен Зонтаг и могу ввернуть отсылку к «Солярису», bitch! И еще сделать интересные рифмы, флоу, а потом цепко задиссить Владимира Путина. Не ожидали?

Вся словесная груда выше – неловкий уход от главного – альбома. Он напичкан такими простыми ходами, что трудно их осмыслить в нечто большее. Но количество таких ходов чуток удивляет.

Отсылка к автоответчику в «Горгороде», грустный хит для девочек, грустный хит для пацанов, внезапное вау-ускорение с обманкой («смотрите че покажу! а не – не покажу»), переделка «Руки вверх» (какая уже по счету?), дразнилка в сторону Кизару с его «как / как будто», классический Моргенштерн (40 секунд рыгания за 100к баксов), злющий Моргенштерн («Я благодарен фанатам, ведь я экономлю на тире»). Он тут разный и никакой сразу.

Коротко: Моргенштерн сварил кашу из синтетики и ничего не переосмыслил. Плохо ли это? Да нет, Алишер пообещал в начале альбома шапито и подарил его. Когда вы видите фокусника с шляпой, вас удивляет, когда в его руках появляются уши кролика?

Ребенок искренне радуется, когда папа снимает бороду Деда Мороза, а под ней оказывается папа. Стандартный поворот культуры – под бородой оказывается другая борода или маска: ребенок пугается. Но это единственный прием, который Моргенштерн не использует. Он все-таки радует ядерную аудиторию по канону. Талантливый педагог.

Дети подрастут и загуглят «постмодернизм».

А мне вот достались нарисованные Моргенштерном стикеры с Кизару. Их дарят вконтакте, если дослушать альбом до конца. Что с ними делать?