Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения
Дмитрий Проскурин – уверен, что это интересный альбом
Альбом Моргенштерна соткан из приемов и играючи шипит: я – фишка, цирковой фокус, одурачу тебя, хи-хи.
Простите, но я повелся.
Когда Алишер заговорил о планах на «серьезный концептуальный альбом», то это казалось понятным и правильным. Провокации, угарчик и пердеж немного удивили, вскипятили десятки млн просмотров, но пора думать и двинуться. Ведь чье место занял Моргенштерн? Ответ парит над чайником хайпа. Конечно же, Оксимирона.
Мирон тоже был везде. Любой выпуск у Дудя касался Окси, любой разговор о музыке с малознакомым человеком рвался пощупать его лысину.
Теперь такая фигура Моргенштерн. Какие-то бойцы, забытые продюсеры и музыкальные телеграм-каналы донесут вам свое мнение и заставят среагировать: отвернуться от консерваторского душка («это слушают дети!») или охнуть от попыток интеллектуальной хирургии (не стесняйтесь нас ругать в комментариях; что вообще на спортивном сайте забыл Моргенштерн?).
Так вот, потенциально прикольный вызов – зайти на поросшее бурьяном поле Мирона и покосить все. Конечно, ожидаемо срубить бабки и заискрить счетчик просмотров, но показать: йоу, я читал тексты Сьюзен Зонтаг и могу ввернуть отсылку к «Солярису», bitch! И еще сделать интересные рифмы, флоу, а потом цепко задиссить Владимира Путина. Не ожидали?
Вся словесная груда выше – неловкий уход от главного – альбома. Он напичкан такими простыми ходами, что трудно их осмыслить в нечто большее. Но количество таких ходов чуток удивляет.
Отсылка к автоответчику в «Горгороде», грустный хит для девочек, грустный хит для пацанов, внезапное вау-ускорение с обманкой («смотрите че покажу! а не – не покажу»), переделка «Руки вверх» (какая уже по счету?), дразнилка в сторону Кизару с его «как / как будто», классический Моргенштерн (40 секунд рыгания за 100к баксов), злющий Моргенштерн («Я благодарен фанатам, ведь я экономлю на тире»). Он тут разный и никакой сразу.
Коротко: Моргенштерн сварил кашу из синтетики и ничего не переосмыслил. Плохо ли это? Да нет, Алишер пообещал в начале альбома шапито и подарил его. Когда вы видите фокусника с шляпой, вас удивляет, когда в его руках появляются уши кролика?
Ребенок искренне радуется, когда папа снимает бороду Деда Мороза, а под ней оказывается папа. Стандартный поворот культуры – под бородой оказывается другая борода или маска: ребенок пугается. Но это единственный прием, который Моргенштерн не использует. Он все-таки радует ядерную аудиторию по канону. Талантливый педагог.
Дети подрастут и загуглят «постмодернизм».
А мне вот достались нарисованные Моргенштерном стикеры с Кизару. Их дарят вконтакте, если дослушать альбом до конца. Что с ними делать?
Роман Абрамов – видит, что это скучный альбом
Давайте только сразу без ханжеской мути про «чему он учит поколение», «это же вообще не музыка» и всякое такое. Все тут напичканные культурой люди. Моргенштерн − естественное ремесло поп-провокации. Ломает форматы, удивляет ходами, заигрывает со смыслами, отвергает каноны − и делает из этого шоу, дергая за эмоции, как острый соус вкусовые сосочки на языке. Нравится − следи. Не нравится − иди мимо. Если не нравится, но обсуждаешь каждый ход − значит, тоже нравится. Потому что агрессия − тоже эмоция: задевает = работает. Объяснимый формат, когда музыка − это аттракцион. Ок, тут все понятно. Никакой проблемы.
Проблема в другом − новый проект вообще не дергает. Ведь такая же идея: альбом-перформанс, чтоб заложенная магия случилась, должен удивить, раззадорить, затащить в свое шапито? Вроде да. В прошлый раз было так же: написать суперхит за неделю прямо перед нами − про шаловливое заявление о слабостях индустрии. Изи рэп, туда-сюда. Свежо и работает даже для далеких от игры старичков хотя бы на уровне «Почитаю новость, что он там придумал».
Но сейчас магии фокуса не случилось. Я включил, аккуратно встал в стороне от вечеринки и тоже хотел тихонько поудивляться, пооткрывать фишки и, ломаясь сквозь весь свой интеллектуальный снобизм, посматривать типа: «Ладно, чего ты там накрутил в этот раз?». И не удивился вообще. Потому что все эти ходы уже натыканы повсюду.
Рыгать весь скит − норм акт, но только с первого эффекта: ты же сам уже пердел в бит, а парень на твоем фите так же рыгал посреди читки.
Детройт и дрилл − уже везде вот прямо только что.
Читать жестко не в бит − миллион раз до. Воровская лапа, ю ноу.
Замусоленные приколы про женщину года − честно говоря, жалковато бедную неизвестную премию и искусственный эффект этого трюка. Вон же нитки торчат.
Детский ретро-поп − ох.
Присказки про «я делаю говно, а мне за это платят» − понятно-понятно.
В итоге на всем альбоме заинтересовали только две вещи. 1. песенка под гитару − нормальный слом: с интересом бы потом открыл целую ипиху в таком стиле. 2. удаленный скит со ссылкой на телеграм − элегантно.
Все остальное − было-было-было. Грустно задумался, что это напоминает провинциальные гастроли яркого цирка, который за месяцы в туре обтрепался и сильно устал, пока доехал до нашего города. Альбом точно нужен?
Есть ощущение, что Моргенштерн петлял на поворотах так быстро, что в моменте укусил за хвост себя. Я в пост-пост и мета-мета ничего не понимаю, поэтому есть вопросы. Разве можно удивлять по шаблону? Разве провокация выживает поставленной на поток? Разве нет для шустрого трикстера хуже слова, чем характеристика «типичный»?
Прости. Чет зеваю.