Моргенштерн

Дата рождения
17 февраля 1998 г.
Инфо
Российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен
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Моргенштерн вложил 10 млн рублей в криптовалюту TON, которую поддерживает глава Telegram Павел Дуров
#Моргенштерн
Музыка
УЕФА включил песню Моргенштерна в официальный плейлист Евро-2020, но потом удалил из-за мата
#Евро-2020