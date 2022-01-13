Моргенштерн
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#Моргенштерн

Моргенштерн вложил 10 млн рублей в криптовалюту TON, которую поддерживает глава Telegram Павел Дуров

2 часа назад

Рэпер Моргенштерн будет рекламировать блокчейн-проект Павла Дурова, который называется The Open Network (TON). Он пообещал принимать активное участие в проекте. И пояснил:

«Сейчас я вижу свое будущее в мета вселенных, NFT и крипто-мире. Всегда был далек от этого и относился скептически, но когда биткоин растет в 50 раз буквально за несколько лет, глупо игнорировать современные реалии».

В телеграм-канале «Не моргенштерн» написано, что он вложил 10 миллионов рублей в проект. Моргенштерн ранее намекнул на это в сторис.

Считается, что основатель Telegram Павел Дуров причастен к созданию проекта TON. В декабре 2021 года он похвалил создателей технологии, после чего цена Toncoin выросла на 20%. Дуров надеется, что в будущем разработчики продолжат проект платформы блокчейн для массового рынка.

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