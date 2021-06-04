Моргенштерн
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#Моргенштерн #баскетбол #Чикаго

Моргенштерн в новом клипе играет в форме «Чикаго». Угадаете, сколько строчек о баскетболе в песне?

04 июня, 13:46

Рэпер Моргенштерн выпустил клип «ОLALA» с альбома «MILLION DOLLAR: BUSINESS». Это второй альбом Моргенштерна за последнее время. Рецензию на первый можно прочитать по ссылке ниже:

Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения

Мы не можем показать тут клип Моргенштерна из-за закона о мате в СМИ. Ищите сами или просто оцените кадры. Да-да, Моргенштерн в форме «Чикаго Буллз» играет в баскетбол против игроков в форме «Лейкерс».

Текст песни – тоже про баскетбол?

Нет, там снова все строчки про одержимость деньгами. И есть такое:

 «Слил эту суку, как будто я гей 
Только пятерки тут на бумаге 
Только лавэ, в моем уме»

Моргенштерн любит баскетбол?

На ютубе есть ролик, как Моргенштерн дома в разных комнатах бросает мяч в корзину.

Ну, еще есть такая связь: Шакил О’Нил с сыном танцевал под Моргенштерна в тиктоке. На этом все.

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