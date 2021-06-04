Моргенштерн в новом клипе играет в форме «Чикаго». Угадаете, сколько строчек о баскетболе в песне?

Рэпер Моргенштерн выпустил клип «ОLALA» с альбома «MILLION DOLLAR: BUSINESS». Это второй альбом Моргенштерна за последнее время. Рецензию на первый можно прочитать по ссылке ниже:

Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения

Мы не можем показать тут клип Моргенштерна из-за закона о мате в СМИ. Ищите сами или просто оцените кадры. Да-да, Моргенштерн в форме «Чикаго Буллз» играет в баскетбол против игроков в форме «Лейкерс».