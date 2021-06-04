Моргенштерн в новом клипе играет в форме «Чикаго». Угадаете, сколько строчек о баскетболе в песне?
Рэпер Моргенштерн выпустил клип «ОLALA» с альбома «MILLION DOLLAR: BUSINESS». Это второй альбом Моргенштерна за последнее время. Рецензию на первый можно прочитать по ссылке ниже:
Альбом Моргенштерна – скука или интересно? У нас два разных мнения
Мы не можем показать тут клип Моргенштерна из-за закона о мате в СМИ. Ищите сами или просто оцените кадры. Да-да, Моргенштерн в форме «Чикаго Буллз» играет в баскетбол против игроков в форме «Лейкерс».
Текст песни – тоже про баскетбол?
Нет, там снова все строчки про одержимость деньгами. И есть такое:
«Слил эту суку, как будто я гей
Только пятерки тут на бумаге
Только лавэ, в моем уме»
Моргенштерн любит баскетбол?
На ютубе есть ролик, как Моргенштерн дома в разных комнатах бросает мяч в корзину.
Ну, еще есть такая связь: Шакил О’Нил с сыном танцевал под Моргенштерна в тиктоке. На этом все.