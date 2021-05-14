Евро-2020
Моргенштерн
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#Евро-2020 #Моргенштерн

УЕФА включил песню Моргенштерна в официальный плейлист Евро-2020, но потом удалил из-за мата

51 минуту назад

Организаторы чемпионата Европы по футболу отредактировали официальный плейлист турнира. Две песни исполнителей из России удалили оттуда из-за мата.

  • УЕФА презентовал плейлист утром 14 мая. Он появился в Spotify, Apple Music, Deezer и других крупнейших стримингах.
  • В нем были русскоязычные треки «Нету интереса» исполнителя 10AGE (Дмитрий Панов) и LECK, один из авторов которого – Алишер Моргенштерн.
  • Обеих песнях – обилие нецензурной лексики, на что обратили внимание СМИ из России.

Через несколько часов после публикации треки исчезли из списка. УЕФА извинился за нецензурные выражения и объяснил, что плейлист курировала «третья сторона», от которой он и потребовал удалить песни.

УЕФА назвал включение таких треков в список «нарушением» и пообещал «предпринять соответствующие шаги, чтобы подобное больше не повторилось».

На момент публикации заметки в плейлисте 97 треков. Среди них по-прежнему есть песни со отметкой E (explicit), которую получают треки с матом или нецензурной тематикой. Удалит ли УЕФА их, пока непонятно.

несколько треков с отметкой E, остающихся в плейлисте

На сайте Евро-2020 сказано, что плейлист формировал диджей Мартин Гаррикс (соавтор гимна турнира) и сборные, отобравшиеся на чемпионат. Список обновляют каждую пятницу.

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