Евро-2020
Моргенштерн
УЕФА включил песню Моргенштерна в официальный плейлист Евро-2020, но потом удалил из-за мата
51 минуту назад
Организаторы чемпионата Европы по футболу отредактировали официальный плейлист турнира. Две песни исполнителей из России удалили оттуда из-за мата.
- УЕФА презентовал плейлист утром 14 мая. Он появился в Spotify, Apple Music, Deezer и других крупнейших стримингах.
- В нем были русскоязычные треки «Нету интереса» исполнителя 10AGE (Дмитрий Панов) и LECK, один из авторов которого – Алишер Моргенштерн.
- Обеих песнях – обилие нецензурной лексики, на что обратили внимание СМИ из России.
Через несколько часов после публикации треки исчезли из списка. УЕФА извинился за нецензурные выражения и объяснил, что плейлист курировала «третья сторона», от которой он и потребовал удалить песни.
УЕФА назвал включение таких треков в список «нарушением» и пообещал «предпринять соответствующие шаги, чтобы подобное больше не повторилось».
На момент публикации заметки в плейлисте 97 треков. Среди них по-прежнему есть песни со отметкой E (explicit), которую получают треки с матом или нецензурной тематикой. Удалит ли УЕФА их, пока непонятно.
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