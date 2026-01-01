Кендрик Ламар

Дата рождения
17 июня 1987 г.
Инфо
Американский рэп-исполнитель
Лента
Материалы
Кендрик Ламар спел в терновом венце с 8000 бриллиантов. Во время выступления он «кровоточил»
#Кендрик Ламар
Каким получился новый альбом Кендрика Ламара: психотерапия, спектакль, акустика, солистка Portishead и тотальная откровенность
1
#Кендрик Ламар
1
Кендрик Ламар выпустит новый альбом 13 мая – называется Mr.Morale & The Big Steppers
#Кендрик Ламар
«Месяцами подряд я не пользуюсь телефоном». Куда пропал Кендрик Ламар и когда вернется с новым альбомом
#Кендрик Ламар
Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
#Супербоул
22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие
1
#музыка
1
«Он учил нас быть лучше». Кендрик Ламар записал монолог про Кобе в видеомотивации от Nike
#Кобе Брайант