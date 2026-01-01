Drake

Дата рождения
24 октября 1986 г.
Инфо
Канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель
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Drake без предупреждения выпустил новый альбом – через девять месяцев после альбома с беременными женщинами на обложке 🤰
#Drake
Все опять сходят с ума из-за формы Нигерии. Ее сделали, опираясь на традиционный наряд и уличный стиль
#Нигерия
История успеха «Торонто» − это когда чужаки-неудачники терпят и копят смелость
#Торонто
Дрейк так болеет за «Торонто», что это всех бесит
#Drake
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
Если спортсмены делают фото с Дрейком, то потом проигрывают. Серьезно, вот доказательства
#Серхио Агуэро