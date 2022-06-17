Drake
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Drake без предупреждения выпустил новый альбом – через девять месяцев после альбома с беременными женщинами на обложке 🤰
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Drake неожиданно для поклонников выпустил седьмой альбом Honestly, Nevermind. Традиционно артисты выпускают анонсы за несколько недель или месяцев, Drake же анонсировал релиз за несколько часов до выхода.
Пока одна из основных тем обсуждения альбома – не треки, а концепты вокруг релиза. Honestly, Nevermind вышел через девять месяцев после альбома Certified Lover Boy, на обложке которого были эмодзи беременных женщин.
Фанаты предполагают, что таким образом Drake изображает «рождение» одного альбома из другого. А некоторые шутят, что таким образом он отреагировал на новость о беременности Рианны, с которой состоял в отношениях.
- На альбоме 14 треков, общая длительность 52 минуты. Альбом есть на Apple Music, Spotify, YouTube Music;
- Обложка представляет собой надпись Honestly, Nevermind на черном фоне;
- Вместо описания альбома на Apple Music Drake опубликовал стихотворение, посвященное «нашему брату V» – погибшему Вирджилу Абло, директору мужских коллекций Louis Vuitton и основателю бренда Off-White. В стихотворении герой рассказывает о друзьях, правде и неправде, любви и заканчивает все фразой «Честно, без разницы» (Honestly, Nevermind);
- На альбоме только один трек, записанный в фите. Соавтором стал 21 Savage в песне Jimmy Cook’s. Название отсылает к персонажу Джимми Брукса из подросткового сериала начала 2000-х Degrassi, которого сыграл Дрей;
- Вскоре после релиза альбома вышел и первый клип – на песню Falling Back (клип недоступен в РФ). Видео длится почти десять минут, в нем герой Drake играет свадьбу с 23 женщинами, а шафером выступает игрок НБА Тристан Томпсон.
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