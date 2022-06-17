Drake без предупреждения выпустил новый альбом – через девять месяцев после альбома с беременными женщинами на обложке 🤰

Drake неожиданно для поклонников выпустил седьмой альбом Honestly, Nevermind. Традиционно артисты выпускают анонсы за несколько недель или месяцев, Drake же анонсировал релиз за несколько часов до выхода.

Пока одна из основных тем обсуждения альбома – не треки, а концепты вокруг релиза. Honestly, Nevermind вышел через девять месяцев после альбома Certified Lover Boy, на обложке которого были эмодзи беременных женщин.