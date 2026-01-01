Drake

Дата рождения
24 октября 1986 г.
Инфо
Канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актер и предприниматель
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Твиттер «Ромы» написал, что запретил игрокам фотографироваться с Дрейком
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