Drake
Серия А
Рома
Твиттер «Ромы» написал, что запретил игрокам фотографироваться с Дрейком
16 апреля 2019, 08:01
Англоязычный твиттер «Ромы» опубликовал короткое сообщение и порвал всех: «Всем игрокам «Ромы» запрещено фотографироваться с Дрейком до конца сезона». За полдня у твита почти 35 тысяч ретвитов и больше 93 тысяч лайков.
Drake – один из главных артистов современности и большой фанат спорта. Он много общается со спортсменами и часто ходит на топовые соревнования. Об этом недавно появился мем-легенда, которую и обыгрывает твиттер «Ромы». Есть много подтверждений, что если спортсмен делает фото с Дрейком, то проигрывает соревнование.
Мы разбирали эту историю. Ниже будет ссылка на него.
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