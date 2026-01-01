Брэд Питт

Дата рождения
18 декабря 1963 г.
Инфо
Американский актер и кинопродюсер
Лента
Материалы
Разбор скандала Анджелины Джоли и Брэда Питта: что известно про избиение ребенка, ссору в самолете и суд из-за виноградника
#Брэд Питт
20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
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#кино
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Брэд Питт из-за болезни плохо запоминает лица людей: иногда знакомые обижаются и думают, что он высокомерный
#Брэд Питт
Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)
#Квентин Тарантино
Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли: она продала долю их винодельни российскому бизнесмену. Это место, где они поженились
#Брэд Питт
Великая роль Брэда Питта – цыган из «Большого куша». Он сам попросился в фильм, выдумал акцент и учился боксу
#кино