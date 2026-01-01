Квентин Тарантино

Дата рождения
27 марта 1963 г.
Инфо
Американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер, кинооператор
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Материалы
Лучший фильм Тарантино – какой
#Квентин Тарантино
Что светилось в чемодане из «Криминального чтива» – что думают фанаты и что говорит Тарантино
#Квентин Тарантино
Почему Тарантино помешан на женских ступнях и как снимает их в каждом фильме (+ бонус: список всех сцен и актрис)
#Квентин Тарантино
Секреты первого фильма Тарантино «Бешеные псы» – как сделать великое кино, где нет правил, а актеры снимаются в костюмах из дома
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#Квентин Тарантино
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Зачем Тарантино ездил на могилу Пастернака и сидел там, прислонившись к надгробию
#Квентин Тарантино
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