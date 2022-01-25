Зачем Тарантино ездил на могилу Пастернака и сидел там, прислонившись к надгробию
В 2004 году режиссер Квентин Тарантино прилетел в Москву на кинофестиваль представлять вторую часть фильма «Убить Билла». Но первым делом он поехал в Переделкино на могилу поэта Бориса Пастернака.
Шел проливной дождь, и Тарантино несколько минут сидел у могилы, попросив оператора «Первого канала» близко к нему не подходить. Он сделал несколько фото на память, а потом попросил сфотографировать его на фоне памятника.
Журналисты тут же спросили, почему именно Пастернак. Тарантино ответил: «Почему бы и нет». Но потом добавил, что вообще прилетел в Москву из-за Пастернака:
«Личность, понимаете, он личность. Я не знал, где он похоронен, и очень хотел, чтобы мне показали этом место. Для меня это важно, я из-за него сюда прилетел».
Переводчик Тарантино потом рассказал, что для Тарантино Пастернак – важный поэт, он с детства наизусть знает его стихи.
Потом Тарантино взял сорвал цветок рядом с могилой и поехал в музей кино. Есть полная запись его пребывания там.
В 2019-м Тарантино снова был в Москве – теперь на российской премьере фильма «Однажды…в Голливуде». Поездка Тарантино разошлась на мемы из-за нескольких фотографий в кремлевском музее-заповеденике.
И о Пастернаке Тарантино напомнил министр культуры Владимир Мединский. Он подарил Тарантино издание первой книги стихов Пастернака «Близнец в тучах».
Какую еще литературу любит Тарантино?
Увы, но о любви к Пастернаку Тарантино больше не рассказывал. Но он давно говорит, что в самолете предпочитает читать, а не смотреть кино.
В 2021-м Тарантино опубликовал роман как раз по фильму «Однажды…в Голливуде». И в честь этого назвал четыре романа, которые считает великими:
- «9/30/55», Джон Минахан
- «Очевидец», Джон Минахан
- «Кинозритель», Уокер Перси
- «Знамение», Дэвид Зельцер