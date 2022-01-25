Зачем Тарантино ездил на могилу Пастернака и сидел там, прислонившись к надгробию

Журналисты тут же спросили, почему именно Пастернак. Тарантино ответил: «Почему бы и нет». Но потом добавил, что вообще прилетел в Москву из-за Пастернака:

«Личность, понимаете, он личность. Я не знал, где он похоронен, и очень хотел, чтобы мне показали этом место. Для меня это важно, я из-за него сюда прилетел».

Переводчик Тарантино потом рассказал, что для Тарантино Пастернак – важный поэт, он с детства наизусть знает его стихи.

Потом Тарантино взял сорвал цветок рядом с могилой и поехал в музей кино. Есть полная запись его пребывания там.