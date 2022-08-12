Что светилось в чемодане из «Криминального чтива» – что думают фанаты и что говорит Тарантино

Душа Марселласа Уоллеса

Джулс и Винсент забирают чемодан, принадлежащий их боссу Марселласу Уоллесу. Поэтому логично предположить, что и содержимое чемодана принадлежит ему.

Это вполне могли бы быть деньги, ценные бумаги или оружие, если бы не сверхъестественный свет. Именно он заставил фанатов строить теории о чем-то неземном, например, о душе Марселласа Уоллеса.

Цитирование пророка Иезекииля (пусть и искаженное), открытие замка кодом 666 и пластырь на затылке Уоллеса как будто подтверждают достоверность этой теории. Якобы дьявол забрал душу Уоллеса через затылок, а тот теперь возвращает ее с помощью Винсента и Джулса.

Теория выглядит интересно, но соавтор сценария Роджер Эберт назвал это «городской легендой», распространенной через интернет.