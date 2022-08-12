Что светилось в чемодане из «Криминального чтива» – что думают фанаты и что говорит Тарантино
Винсент Вега щелкает двумя замками, открывает чемодан и застывает.
– Мы довольны?
Винсент только выпускает сигаретный дым, глядя внутрь чемодана.
– Винсент! Мы довольны?
– Мы довольны.
Так выглядит одна из самых известных сцен «Криминального чтива». В ней нет обсуждения чизбургеров или массажа ног, танцев под Чака Берри или коктейлей за пять долларов, но зато есть знаменитый свет из чемодана, природа которого до сих пор не дает покоя фанатам.
Душа Марселласа Уоллеса
Джулс и Винсент забирают чемодан, принадлежащий их боссу Марселласу Уоллесу. Поэтому логично предположить, что и содержимое чемодана принадлежит ему.
Это вполне могли бы быть деньги, ценные бумаги или оружие, если бы не сверхъестественный свет. Именно он заставил фанатов строить теории о чем-то неземном, например, о душе Марселласа Уоллеса.
Цитирование пророка Иезекииля (пусть и искаженное), открытие замка кодом 666 и пластырь на затылке Уоллеса как будто подтверждают достоверность этой теории. Якобы дьявол забрал душу Уоллеса через затылок, а тот теперь возвращает ее с помощью Винсента и Джулса.
Теория выглядит интересно, но соавтор сценария Роджер Эберт назвал это «городской легендой», распространенной через интернет.
Бриллианты из «Бешеных псов»
У фильмов Квентина Тарантино есть собственная вселенная. Она не похожа на вселенные Marvel или «Звездных войн» и ссылки между проектами в ней не самые очевидные, но они есть. Один из таких примеров – родство Винсента Веги и Вика Веги из «Бешеных псов». Тарантино даже планировал отдельный проект о братьях, но так и не снял его.
Связь фильмов породила еще одну фанатскую теорию: в чемодане из «Криминального чтива» лежат бриллианты, за которыми охотились герои «Бешеных псов». Эту идею подтверждают слова Роджера Эберта о первых вариантах сценария. Он рассказал, что изначально в чемодане действительно лежали бриллианты, но авторам показалось это слишком скучным и предсказуемым.
«Оскар» и костюм Элвиса
Теории не самые популярные, но тоже часто встречающиеся. Одна из них основана на той же идее «мультивселенной Тарантино». Он писал сценарий к «Настоящей любви», где появляется призрак Элвиса в золотом костюме – и фанаты предположили, что именно этот костюм и лежит в чемодане.
Другая основана на разговоре о неудачной актерской карьере Мии Уоллес (Ума Турман). Она рассказывает, как снялась в шоу (к слову, его сюжет очень похож на историю «Убить Билла», где сыграла Турман), которое закрыли после пилота. Согласно теории, ее муж теперь хочет подарить ей статуэтку «Оскара» – именно она якобы лежит в чемодане.
Что на самом деле было в чемодане
Ответ наверняка разочарует любителей конспирологии и сложных смыслов. Положить бриллианты в чемодан показалось авторам слишком неинтересным, поэтому они решили вовсе не раскрывать содержимое.
«Ни один реквизитор не может придумать что-то лучше, чем это сделает воображение человека», – сказал Роджер Эберт.
Тарантино и вовсе говорил о чемодане больше как об инструменте для развития сюжета, а не как о чем-то, вмещающем душу Марселласа Уоллеса или «Оскар».
Но если такой ответ вас не удовлетворит и вы очень хотите знать, что же на самом деле там было, то отвечаем: светящаяся лампочка. Эберт считает, что она испортила эффект, ведь из-за ее света зрители стали представлять не просто что угодно, а что угодно сверхъестественное. «Не нужно было усиливать эффект», – считает он.