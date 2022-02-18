Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли: она продала долю их винодельни российскому бизнесмену. Это место, где они поженились

Питт называл эту винодельню «одним из любимых мест на планете». Он недоволен, что продажа состоялась без его одобрения

В 2008 году Питт и Джоли приобрели винодельню Château Miraval. Точнее, сначала они взяли ее в аренду на три года и потом выкупили ее за 28,4 миллиона долларов. Там же они поженились в 2014-м. Винодельня расположена на юго-востоке Франции в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег. Когда они жили вместе, то часто приезжали туда всей семьей на отдых. Брэд Питт тогда говорил:

«Это одно из моих любимых мест на планете. Я много где бывал, но это частичка меня. С этим местом связаны счастливейшие моменты в моей жизни. Мне там невероятно спокойно. Оно [поместье рядом с виноградником] прекрасно расслабляет меня и отвлекает от посторонних мыслей».

В 2022 году это место стало причиной разборок между Джоли и Питтом.

Главный американский таблоид TMZ ссылается на суд Лос-Анджелеса и публикует следующие данные: Питт подал в суд на Джоли, потому что та продала долю компании Tenute del Mondo. Детали:

Питт апеллирует тем, что ни одна сторона не могла продать долю без одобрения другой. Питт не противился продаже, но только с предварительным одобрением покупателя. Так было в сентябре-2021. В октябре он узнал, что доля Джоли теперь принадлежит компании Tenute del Mondo. Источник, близкий к Питту, говорит: Джоли наплевательски отнеслась к условиям сделки и действовала без одобрения бывшего мужа – что прямо нарушает юридически закрепленный аргумент. Питт требует у суда Лос-Анджелеса аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию. Он говорит, что новые владельцы нарушили рабочие процессы внутри винодельни.

Tenute del Mondo – дочерняя компания Stoli Group, которая занимается производством водки. На официальном сайте компании сказано: «Мы гордимся нашей высококлассной производственной командой и предприятиями в России, Латвии, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США, история некоторых из которых уходит корнями в 1900-е годы. На пути к тому, чтобы стать настоящим глобальным создателем брендов премиальных и суперпремиальных спиртных напитков, мы работаем с увлеченной командой из более чем 200 дистрибьюторов по всему миру».