Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли: она продала долю их винодельни российскому бизнесмену. Это место, где они поженились
Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе с 2004-го по 2016-й. После Джоли подала на развод, ссылаясь на «непреодолимые разногласия». За десять лет совместной жизни они стали родителями трех приемных и трех биологических детей. После развода у них остались равные права на детей. И все это время между ними идут судебные процессы.
Питт называл эту винодельню «одним из любимых мест на планете». Он недоволен, что продажа состоялась без его одобрения
В 2008 году Питт и Джоли приобрели винодельню Château Miraval. Точнее, сначала они взяли ее в аренду на три года и потом выкупили ее за 28,4 миллиона долларов. Там же они поженились в 2014-м. Винодельня расположена на юго-востоке Франции в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег. Когда они жили вместе, то часто приезжали туда всей семьей на отдых. Брэд Питт тогда говорил:
«Это одно из моих любимых мест на планете. Я много где бывал, но это частичка меня. С этим местом связаны счастливейшие моменты в моей жизни. Мне там невероятно спокойно. Оно [поместье рядом с виноградником] прекрасно расслабляет меня и отвлекает от посторонних мыслей».
В 2022 году это место стало причиной разборок между Джоли и Питтом.
Главный американский таблоид TMZ ссылается на суд Лос-Анджелеса и публикует следующие данные: Питт подал в суд на Джоли, потому что та продала долю компании Tenute del Mondo. Детали:
- Питт апеллирует тем, что ни одна сторона не могла продать долю без одобрения другой.
- Питт не противился продаже, но только с предварительным одобрением покупателя. Так было в сентябре-2021. В октябре он узнал, что доля Джоли теперь принадлежит компании Tenute del Mondo.
- Источник, близкий к Питту, говорит: Джоли наплевательски отнеслась к условиям сделки и действовала без одобрения бывшего мужа – что прямо нарушает юридически закрепленный аргумент.
- Питт требует у суда Лос-Анджелеса аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию. Он говорит, что новые владельцы нарушили рабочие процессы внутри винодельни.
Tenute del Mondo – дочерняя компания Stoli Group, которая занимается производством водки. На официальном сайте компании сказано: «Мы гордимся нашей высококлассной производственной командой и предприятиями в России, Латвии, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США, история некоторых из которых уходит корнями в 1900-е годы. На пути к тому, чтобы стать настоящим глобальным создателем брендов премиальных и суперпремиальных спиртных напитков, мы работаем с увлеченной командой из более чем 200 дистрибьюторов по всему миру».
Причем тут российский миллиардер
Stoli Group принадлежит российскому бизнесмену и миллиардеру Юрию Шефлеру. Что о нем известно:
- Forbes оценивает его состояние в 2,6 млрд долларов и говорит, что он занял 58-е место в списке богатейших бизнесменов России в 2021 году.
- Ему 54 года, и он проживает в Лондоне.
- В 2002 году уехал из России после обвинений о присвоении себе водочных брендов. Он потерял часть своего бизнеса и судился за торговые марки.
- В его управлении были доля акций ГУМа и ЦУМа.
- До 2020 года судился с Россией из-за использование бренда водки «Столичная». Тогда Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд на территории стран Бенилюкса, несмотря на апелляцию Шефлера. К тому же он выплатил 145 тысяч евро России.
- Доля совместного виноградника Питта и Джоли – не единственная дорогостоящая покупка Шефлера. В 2017 году он приобрел самое дорогое охотничье хозяйство Шотландии Tulchan. На него он потратил 25 млн фунтов.
- Потратил 300 млн евро на строительство 134-метровой яхты Serene в 2011 году. В 2015-м продал ее саудовскому принцу Мухаммеду за 500 млн евро.
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