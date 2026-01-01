Анджелина Джоли

Дата рождения
4 июня 1975 г.
Инфо
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания
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Материалы
Разбор скандала Анджелины Джоли и Брэда Питта: что известно про избиение ребенка, ссору в самолете и суд из-за виноградника
#Брэд Питт
20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
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#кино
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Боевик Бекмамбетова «Особо опасен» с Джоли и Хабенским спустя 14 лет в топе Netflix – как получился фильм, где русские и мировые звезды вместе
#Особо опасен
Брэд Питт подал в суд на Анжелину Джоли: она продала долю их винодельни российскому бизнесмену. Это место, где они поженились
#Брэд Питт
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