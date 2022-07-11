Боевик Бекмамбетова «Особо опасен» с Джоли и Хабенским спустя 14 лет в топе Netflix – как получился фильм, где русские и мировые звезды вместе

Главный вопрос – откуда в проекте столько звезд? Джеймс МакЭвой говорил, что ему понравился сценарий и «Ночной дозор». МакЭвой даже назвал Бекмамбетова гением: «Он мыслит так, будто у него голова находится в другой комнате». Ради роли МакЭвой много качался, отказался от спиртного и переборол страх целоваться с Джоли. А как она попала в фильм?

Бекмамбетов рассказывал, что переговоры с Джоли проходили тяжело. Она согласилась, но при условии измененного сценария – Джоли хотела, чтобы ее героиня в конце фильма умерла. Также Бекмамбетов говорил о раскованности Джоли – она хотела, «чтобы режиссер делал с ней все». Ей, например, гримеры не закрашивали татуировки, а только добавляли новые – с русскими словами «решимость» и «боль».

Как «Особо опасен» продвигался в России через писателя Лукьяненко, Урганта, Безрукова и опросы общественного мнения

В российских медиа фильм подавался как большой успех – потому что никогда режиссер из России не снимал такой бюджетный блокбастер со звездами Голливуда. Был даже проведен опрос фондом «Общественное мнение» – больше половины зрителей сказали, что «Особо опасен» – прорыв российского кинематографа.

Главный маркетинговый двигатель фильма в России – Константин Хабенский, который играет небольшую роль, но все же – среди мировых звезд. Он рассказывал, что согласился на роль по этой причине – ему интересно побыть бок-о-бок с большими актерами.

И важно – поцелуя с Джоли у Хабенского не было. Она делала ему искусственное дыхание. А с МакЭвоем все было по-настоящему.