Боевик Бекмамбетова «Особо опасен» с Джоли и Хабенским спустя 14 лет в топе Netflix – как получился фильм, где русские и мировые звезды вместе
Шестой среди самых просматриваемых фильмов июля на Netflix – боевик 2008 года «Особо опасен» от режиссера Тимура Бекмамбетова. Такого статуса фильм достиг за 10 дней после появления на сервисе.
«Особо опасен» и раньше появлялся на Netflix (в 2018 и 2019 годах), но был доступен в библиотеке суммарно семь месяцев. Успех в 2022 году стал неожиданностью для создателей: «Внезапный повод для гордости! Подписчики ринулись заново знакомиться с безумным супергеройским боевиком», – радуется Bazelevs, компания Бекмамбетова.
О чем фильм «Особо опасен». И как в фильме Бекмамбетова оказались Джоли, МакЭвой и Морган Фримен
Фильм сделан по комиксу Марка Миллара. Его завязка – скучный клерк становится киллером в секте «Братство ткачей», где обучают наемных убийц.
В студии Universal адаптировали сценарий комикса – им хотелось сделать жестокий боевик с высоким возрастным рейтингом. Но первый сценарий не понравился продюсерам – получалось стандартное голливудское кино. Тогда в Universal ради эксперимента позвали Тимура Бекмамбетова, который до этого не снимал кино на английском языке.
Бекмамбетов объяснял, что никогда не стремился в Голливуд и стал режиссером «Особо опасен» «по стечению обстоятельств». Он считает, что его позвали из-за успеха фильма «Ночной дозор». Фильм снимался в Праге, поэтому Бекмамбетов не почувствовал, что делает голливудский проект.
И боссы Universal не давили на Бекмамбетова. Он говорил, что наоборот – получил полную свободу и считает мифом, что Голливуд давит на авторов. Бекмамбетов год потратил на доработку сценария (увеличил его в три раза) и считает, что сделал его глубже. Все спецэффекты в фильме (их больше сотни) тоже сделала студия Бекмамбетова.
Главный вопрос – откуда в проекте столько звезд? Джеймс МакЭвой говорил, что ему понравился сценарий и «Ночной дозор». МакЭвой даже назвал Бекмамбетова гением: «Он мыслит так, будто у него голова находится в другой комнате». Ради роли МакЭвой много качался, отказался от спиртного и переборол страх целоваться с Джоли. А как она попала в фильм?
Бекмамбетов рассказывал, что переговоры с Джоли проходили тяжело. Она согласилась, но при условии измененного сценария – Джоли хотела, чтобы ее героиня в конце фильма умерла. Также Бекмамбетов говорил о раскованности Джоли – она хотела, «чтобы режиссер делал с ней все». Ей, например, гримеры не закрашивали татуировки, а только добавляли новые – с русскими словами «решимость» и «боль».
Как «Особо опасен» продвигался в России через писателя Лукьяненко, Урганта, Безрукова и опросы общественного мнения
В российских медиа фильм подавался как большой успех – потому что никогда режиссер из России не снимал такой бюджетный блокбастер со звездами Голливуда. Был даже проведен опрос фондом «Общественное мнение» – больше половины зрителей сказали, что «Особо опасен» – прорыв российского кинематографа.
Главный маркетинговый двигатель фильма в России – Константин Хабенский, который играет небольшую роль, но все же – среди мировых звезд. Он рассказывал, что согласился на роль по этой причине – ему интересно побыть бок-о-бок с большими актерами.
И важно – поцелуя с Джоли у Хабенского не было. Она делала ему искусственное дыхание. А с МакЭвоем все было по-настоящему.
Также российские звезды участвовали в дубляже: Сергей Безруков, Гоша Куценко, Иван Ургант. Но при этом последнее слово фильма даже в русской версии произносит МакЭвой – «Попал». За реплики на русском отвечал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Успех «Особо опасен»: несколько раз себя окупил, две «Оскар»-номинации, несостоявшийся сиквел
«Особо опасен» получил от зрителей и критиков умеренно-положительные отзывы.
- «Кинопоиск» – 6,8;
- IMDb – 6,7;
- Rotten Tomatoes – 69%
За что хвалят. «Особо опасен» – драйвовый и изобретательный боевик, который держит в напряжении и не скатывается до штампов жанра. Бекмамбетов добавил фильму восточной оригинальности и жестокости, которая несвойственна прилизанному Голливуду.
За что критикуют. Запутанный сценарий, очень много сцен со слоу-мо, голливудские звезды отыгрывают слабых персонажей. Еще заметно, что МакЭвоя озвучивает Безруков. И непонятно, зачем фильму Хабенский, который обыгран в сценарии через шутки про типичного русского с водкой.
Но финансово фильм получился удачным. С бюджетом $75 млн он собрал в мировом прокате $341 млн, около трети прибыль принесли зрители в США. Также «Особо опасен» имеет две номинации на «Оскар» – за работу со звуком.
Из-за успеха фильма последние 14 лет периодически поднимались разговоры, что фильму нужен сиквел. В 2009-м Бекмамбетов говорил о начале работы над ним, студия нашла сценаристов, от проекта отказалась Джоли. Но фильм так и не был запущен в производство.
В последний раз о продолжении «Особо опасен» Бекмамбетов говорил в 2020 году. Он считает, что его нужно делать в формате screen life (когда основное действие фильма происходит на экранах гаджетов): «Не могу представить, что убийца в современном мире будет бегать с оружием. Зачем? Он бы использовал дроны, он бы, скорее, использовал компьютерные технологии. Больше нет нужды загибать траекторию полета пули. Надо загибать идеи».