Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран

Что запомнилось с последних турниров?

Разных историй было много, вот самые известные из них:

• В 2013-м Донован пошутил над судьей, померяв его очки.

• В 2015-м сборная Кубы играла усеченным составом – шести игрокам и тренеру не дали визу в США, еще два футболиста сбежали во время турнира . Такая Куба вышла в 1/4, но там получила 0:6 от США.

• В том же году Мексика рубилась с Тринидадом и Тобаго. При счете 4:3 игрока Тринидада закидали бутылками при подаче углового. Тот подал, и через мгновение счет стал 4:4. Месть получилась красивой.

На видео с 2:39:

• В 2015-м также мексиканцы играли с Панамой. Мало того, что их футболист Агилар сотворил одну из самых позорных симуляций в истории турнира, так еще и разгорелся скандал вокруг двух пенальти панамцам. Мексика выиграла 2:1, но лидер ее полузащиты Гуардадо не праздновал, реализовав пенальти . Позже он сказал, что не был согласен с его назначением. А сборная Панамы после матча сфотографировалась с баннером «КОНКАКАФ – воры».

• Через два года на Кубке дебютировала сборная французской Гвианы. Она сыграла 0:0 с Гондурасом, но получила техническое поражение, так как за нее играл родившийся в Гвиане знаменитый Флоран Малуда . Гвиана не член ФИФА, но КОНКАКАФ все равно сослалась на правило о невозможности выступления за две страны и наложила бан на сборную.

• Тогда же, в 2017-м, американцы обыграли в четвертьфинале Сальвадор, а после игры пожаловались на укусы соперников . После этого двух игроков Сальвадора дисквалифицировали соответственно на три и шесть месяцев.

Что интересного было в этом году?

В 2019-м тоже было за кем следить, тем более что турнир расширили.

• Сборная Бермудских островов дебютировала и взяла три очка в группе. Самый известный там игрок – Наик Уэллс (два мяча на турнире), он десять лет играет в Англии и хорошо знаком с премьер-министром Бермуд, который даже ездил к нему в гости.

• Гайана (тоже дебютант) – это южноамериканская сборная, но входит в КОНКАКАФ. Она попала на турнир только благодаря техническому поражению Барбадоса , за три матча заработала одно очко и запомнилась очень нелепым пропущенным голом.

• Команда Кюрасао, в государстве которого проживают всего 160 тысяч человек , впервые выбилась в четвертьфинал благодаря потрясающему голу на последней минуте в группе. И во многом из-за своего крутого вратаря.

• Гаитяне вообще дошли до полуфинала, благодаря чему в одной из беднейших стран мира был просто сумасшедший праздник. А еще команда Гаити запомнилась хитрым голом со штрафного.

Видео с 1:48:

• Сальвадор умудрился финишировать в группе ниже Кюрасао, зато вратарь запомнился веселым вводом мяча в игру. Хорошо, хоть не в ворота забросил, как в симуляторах.

• С интересом ожидался матч США – Тринидад и Тобаго, ведь именно Тринидад не позволил американцам попасть на ЧМ-2018, обыграв их в квалификации в последнем туре. С тех пор почти два года США не проводили официальных игр. Американский тренер Грегг Берхальтер уверял, что о мести никто не думает, но США разбили Тринидад 6:0.

Но ради чего все смотрят турнир?

Здесь откровенно: конечно, ради финала Мексика – США . На Копе все подсознательно ждут, что в финале встретятся Бразилия и Аргентина, в Северной Америке противостояние мексиканцев и американцев вполне сравнимо по ажиотажу, но даже превосходит по посещаемости.

Еще более уместным выглядит сравнение Золотого Кубка с проходившим в 90-х Кубком Содружества у нас в стране – не по уровню, но по смыслу. Никто не против участия остальных команд, но относятся к ним примерно так же: «Парни, вы поиграйте, но в финале мы хотим видеть «Спартак» и киевское «Динамо».

Противостояние таким считалось не всегда – раньше Мексика была гораздо сильнее. Она проиграла американцам на ЧМ-1934, с тех пор не уступала аж 47 лет (до 1981-го), а 53 года подряд вообще непременно побеждала, если матч проходил в Мексике.