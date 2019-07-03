Невыносимо жаль Месси. Аргентина была прекрасна, но она снова без трофея

Бразилия – Аргентина – супербитва. Так почему Бразилия – фаворит?

Бразильцы и правда были однозначными фаворитами у букмекеров, хотя играла Аргентина на этом турнире не так уж плохо, как о ней писали. Но Бразилия легко вышла из группы и до сих пор не пропустила ни одного гола , в отличие от Аргентины, добывавшей каждую свою победу со скрипом. Ну, и не стоит забывать, что нынешняя Копа – домашняя для «Селесао».

Притом последний раз Аргентина в официальном матче обыгрывала Бразилию аж в 2005 году . Но с тех пор было слишком много товарищеских игр, а официальных – всего пять.

Всего же в 115 матчах до этого полуфинала перевес по победам – минимальный в пользу бразильцев (46:43).