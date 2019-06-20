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#НХЛ #Никита Кучеров #Андрей Василевский #Райан О’Райлли

Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь

20 июня 2019, 13:46

В Лас-Вегасе вручили индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.

«Харт Трофи» (самый ценный игрок): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Российский хоккеист набрал 128 очков впервые с сезона-1995/96.

«Приз Теда Линдсея» (лучший игрок по мнению профосюза): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Он – лидер по мультиочковым играм (38), очкам за матч (1,56) и очкам в большинстве. 

«Везина Трофи» (лучший вратарь): Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). Выиграл больше всех матчей в лиге (39), у него 92,5% бросков.

Никита Кучеров с женой

«Норрис Трофи» (лучший защитник): Марк Джиордано («Калгари»). Капитан «Калгари» стал игроком с лучшим показателем полезности («+39»).

«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Райан О’Райлли («Сент-Луис»). Лидер НХЛ по выигранным вбрасываниям (1086), первый в своем клубе – триумфаторе сезона – по передачам (49), очкам (77) и средней результативности (0,94).

«Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»). Набрал 66 очков в дебютном сезоне – это лучший результат среди новичков в клубе.

«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»). Всего восемь штрафных минут. Он трижды за последние четыре сезона претендовал на эту награду, но получил ее только сейчас.

«Приз Джека Адамса» (лучший тренер): Барри Троц («Айлендерс»). Со своим клубом набрал на 23 очка больше, чем в прошлом сезоне, и привел его к лучшему результату с сезона-1983/84.

Приз лучшему генеральному менеджеру: Дон Суини («Бостон»). Клуб вышел в финал Кубка Стэнли, это случилось в том числе благодаря приобретению нападающих Юханссона и Койла.

Дон Суини с женой

«Билл Мастертон Трофи» (упорство, мужество и преданность хоккею): Робин Ленер («Айлендерс»). Голкипер откровенно рассказал перед сезоном о том, как лечился от алкогольной и наркотической зависимости. В сезоне Ленер одержал рекордные в карьере 25 побед, стал вторым по проценту отраженных бросков – 93% (для вратарей, сыгравших не менее десяти матчей).

«Кинг Клэнси Трофи» (лидерство и польза обществу): Джейсон Цукер («Миннесота»). Он вместе с женой начал кампанию по сбору средств для Детского госпиталя. За каждый гол (всего 21) он жертвовал по сумме в $1600. Всего же его кампания за первый год собрала более миллиона долларов.

Приз Марка Мессье за лидерство: Уэйн Симмондс («Нэшвилл»). Достиг рубежа в 800 матчей и шестой год подряд посещал хоккейные школы, где общался с учениками.

Все фото: Global Look Press
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