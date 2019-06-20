Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь

«Норрис Трофи» (лучший защитник): Марк Джиордано («Калгари»). Капитан «Калгари» стал игроком с лучшим показателем полезности («+39»).

«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Райан О’Райлли («Сент-Луис»). Лидер НХЛ по выигранным вбрасываниям (1086), первый в своем клубе – триумфаторе сезона – по передачам (49), очкам (77) и средней результативности (0,94).

«Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»). Набрал 66 очков в дебютном сезоне – это лучший результат среди новичков в клубе.

«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»). Всего восемь штрафных минут. Он трижды за последние четыре сезона претендовал на эту награду, но получил ее только сейчас.

«Приз Джека Адамса» (лучший тренер): Барри Троц («Айлендерс»). Со своим клубом набрал на 23 очка больше, чем в прошлом сезоне, и привел его к лучшему результату с сезона-1983/84.

Приз лучшему генеральному менеджеру: Дон Суини («Бостон»). Клуб вышел в финал Кубка Стэнли, это случилось в том числе благодаря приобретению нападающих Юханссона и Койла.