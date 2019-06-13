Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
В Бразилии пройдет 46-й Кубок Америки. Сотню лет назад популярность футбола стала расти по всему миру, но турниров между сборными сильно недоставало. До первого в истории чемпионата мира в 1930 году прошло семь футбольных Олимпиад, первая из которых была в 1900-м.
Первый Кубок Америки вклинился посередине и прошел в июле 1916-го. Он состоял всего из шести матчей между четырьмя сборными. Уругвай и Аргентина дружно избили Чили (4:0 и 6:1), но у уругвайцев было преимущество в виде победы над Бразилией. В последнем туре Уругвай устраивала ничья с Аргентиной, которой он и добился. Счет 0:0 сделал Уругвай первым чемпионом Америки.
Долгое время у Кубка Америки не было никакой четкости ни с количеством участников (то четыре, то пять, то вообще три), ни с частотой проведения (с перерывами то в год, то в два, то в шесть).
Турнир 1975 года был поворотным. Во-первых, он состоялся после аж восьмилетнего перерыва. Во-вторых, в нем впервые сыграли все десять сегодняшних членов КОНМЕБОЛ (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Парагвай, Колумбия, Венесуэла, Боливия, Перу и Эквадор). В-третьих, он сменил название с чемпионата Южной Америки на Кубок Америки.
При этом формула турнира была не совсем обычной: три группы по три команды, которые проводили между собой по матчу дома и на выезде. Победители групп выходили в полуфинал, где к ним присоединялась сборная Уругвая, освобожденная от игр на групповом этапе. Полуфиналы также проходили в двухматчевом режиме. Более того, финал был вообще трехматчевым – Колумбия и Перу выиграли друг у друга на домашних аренах, в третьей игре уже на нейтральном поле сильнее были перуанцы – 1:0.
После этого состоялось еще пять турниров с десятью участниками. В 1987-м у Кубка вновь появилась принимающая страна – было решено, что они будут меняться по алфавиту. Первой в списке была Аргентина. А еще решили отказаться от двухматчевых противостояний. Таким образом, в турнире было сыграно всего 13 матчей на десятерых: в группах по одной игре, затем полуфиналы и финал с матчем за третье место.
Кубок Америки-1989 – новый этап реорганизации. Теперь десять сборных были поделены на две группы по пять команд, по две лучшие организовали финальный турнир. Всех обыграла бразильская суперпара Ромарио-Бебето, забившая девять голов на двоих, и выиграла для Бразилии трофей.
В 1993-м наконец-то состоялся тот Кубок Америки, который нам хорошо знаком сегодня. Турнир состоял из 12 участников, которые были поделены на три группы по четыре команды и дальше формировали систему плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы и финал плюс матч за третье место.
Человеку, не слишком интересующемуся футболом, логичнее было бы предположить, что еще двумя участниками (к десяти традиционным) могли бы стать еще две страны из Южной Америки – Суринам и Гайана (или вообще 13, ведь там еще есть французская Гвиана). Но сборные этих стран заявились в КОНКАКАФ – организацию сборных Северной Америки. Официальной причины как таковой нет, но называются сразу несколько:
• В КОНМЕБОЛ долгое время аутсайдером была Венесуэла, но в последние 20 лет она – полноправный участник соревнований, даже до полуфинала добиралась. Суринаму и Гайане достичь такого уровня невозможно, поэтому нет смысла играть со сборными, которые в любом матче накидают им кучу голов.
• Культурно Суринам и Гайана больше ассоциируются со странами Карибского бассейна.
• Затраты на матчи против сборных из Карибских стран гораздо ниже, не нужно далеко ездить.
Руководство КОНМЕБОЛ придумало проще – приглашать команды, которые: а) находятся не так далеко от Южной Америки; б) навяжут борьбу и сделают турнир интереснее. Кубок расширился, матчей стало больше, количество интриг увеличилось, появился смысл бороться даже за третье место в группе, ведь теперь две лучшие команды оттуда также выходили в 1/4.
Результаты приглашенных команд:
- 1993: Мексика – финалист, США – последнее место в группе
- 1995: США – четвертое место, Мексика – 1/4
- 1997: Мексика – третье место, Коста-Рика – последнее место в группе
- 1999: Мексика – третье место, Япония – последнее место в группе
- 2001: Мексика – финалист, Гондурас – третье место, Коста-Рика – четвертьфиналист (три команды, потому что Аргентина отказалась от участия)
- 2004: Мексика и Коста-Рика – 1/4
- 2007: Мексика – третье место, США – последнее место в группе
- 2011: Коста-Рика – третье место в группе, Мексика – последнее место в группе
- 2015: Мексика и Ямайка – последние места в группе
Как видно, успехи приглашенных участников в основном приходились на первые турниры, да и по большей части благодаря Мексике. До полуфиналов кроме нее добирались лишь США и Гондурас, и те – по разу.
В этом плане самым классным был последний Кубок Америки, он состоялся в 2016 году и в честь столетия первого чемпионата Южной Америки объединился с североамериканскими командами. Пока мы смотрели Евро-2016, в США рубились 16 сборных, сформированных в четыре группы по четыре команды. К десяти странам КОНМЕБОЛ добавились Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Панама и Гаити, причем откровенными пассажирами были лишь гаитяне (1:12 за три матча).
Но в плей-офф из североамериканцев выбрались только Мексика и США, при этом обе сборные получили очень болезненные поражения – американцев со счетом 4:0 в полуфинале выбили аргентинцы, а мексиканцы и вовсе получили аж семь безответных голов от Чили в 1/4.
Упомянутый пункт о приглашенных странах, находящихся близко к ЮА-сборным, не сработал в 1999-м – помимо Мексики на турнире сыграла Япония. Спустя 20 лет уже обе приглашенные команды оказались из Азии: на Кубке Америки-2019 сыграют Япония и Катар. Так совпало, что обе азиатские сборные стали сильнейшими на Кубке Азии и сыграли в финале турнира, который выиграл Катар. У него, кстати, есть уникальная возможность первым в истории выиграть сразу два континентальных турнира за год, но шансы на это крайне малы. Впрочем, таковыми их считали и до старта Кубка Азии.
На сайте КОНМЕБОЛ объяснение такое: «Присутствие обеих команд обусловлено высоким интересом азиатской футбольной конфедерации принять участие в турнирах КОНМЕБОЛ и приверженностью организации развивать футбол во всем мире».
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес добавил: «Мы снова приветствуем сборную Японии, с которой нас объединяет дружба, и впервые увидим Катар, который примет матчи ЧМ-2022». Катар приедет и на Кубок Америки-2020 вместе со сборной Австралии.
Эксперт по японскому футболу Стюарт Смит объяснил еще одну цель японцев на турнире: «Япония рассматривает Кубок Америки в качестве этапа подготовки к Олимпиаде-2020». Это во многом объясняет тот факт, что японцы везут на турнир, мягко говоря, неосновной состав. Лишь пять из 23 человек в заявке старше 22 лет.
Мексика и США отказались от участия, они сосредоточатся на чемпионате Северной Америки – Золотом Кубке КОНКАКАФ, который стартует через день после первого матча Кубка Америки-2019. Интересно, что на нем дебютирует территориально принадлежащая Южной Америке сборная Гайаны, о которой мы писали выше.
А Кубок Америки-2019 будет запущен 14 июня матчем Бразилия – Боливия. В России это будет уже 15 июня – игра начнется в 2:30 по Москве.