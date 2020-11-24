Все о матче «Краснодар» – «Севилья»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Краснодар» примет «Севилью» примет в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября, начало – в 20:55 по Москве.
«Севилья» лидирует в группе вместе с «Челси» – у них по семь очков. «Краснодар», как и «Ренн», набрал одно.
Что надо об этом знать:
• В третьем туре «Севилья» выиграла у «Краснодара» 3:2, отыгравшись в меньшинстве при счете 1:2. «Севилья» весь второй тайм играла вдесятером из-за удаления Хесуса Наваса.
• В 2018 году команды обменялись победами в Лиге Европы. «Краснодар» победил дома 2:1, а на выезде проиграл 0:3.
• «Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах, выиграв у «Тамбова». В РПЛ он идет девятым после первого круга.
• «Севилья» выиграла третий матч подряд во всех турнирах. Последняя игра – 4:2 с «Сельтой». В Примере команда занимает седьмое место с 13 очками.
«Севилья» – фаворит матча по мнению букмекеров. Ее победа котируется коэффициентом 1,65. Победа «Краснодара» – 5,55.
Где смотреть матч «Краснодар» – «Севилья»
Прогноз на матч «Краснодар» – «Севилья»
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