Лига чемпионов
Футбол
Краснодар
Севилья
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

Все о матче «Краснодар» – «Севилья»: где смотреть, что почитать, о чем знать

7 часов назад

«Краснодар» примет «Севилью» примет в четвертом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября, начало – в 20:55 по Москве.

«Севилья» лидирует в группе вместе с «Челси» – у них по семь очков. «Краснодар», как и «Ренн», набрал одно.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Краснодар
Краснодар
-:-
Севилья
Севилья

Что надо об этом знать:

• В третьем туре «Севилья» выиграла у «Краснодара» 3:2, отыгравшись в меньшинстве при счете 1:2. «Севилья» весь второй тайм играла вдесятером из-за удаления Хесуса Наваса.

• В 2018 году команды обменялись победами в Лиге Европы. «Краснодар» победил дома 2:1, а на выезде проиграл 0:3.

• «Краснодар» прервал серию из пяти поражений подряд во всех турнирах, выиграв у «Тамбова». В РПЛ он идет девятым после первого круга.

• «Севилья» выиграла третий матч подряд во всех турнирах. Последняя игра – 4:2 с «Сельтой». В Примере команда занимает седьмое место с 13 очками.

«Севилья» – фаворит матча по мнению букмекеров. Ее победа котируется коэффициентом  1,65. Победа «Краснодара» – 5,55.

Где смотреть матч «Краснодар» – «Севилья»

Прогноз на матч «Краснодар» – «Севилья»

Что еще почитать:

Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома

Испанские клубы выиграли половину финалов Лиги Европы в этом веке. Галактическое превосходство

«Краснодар» проваливает сезон. Почему?

Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног

Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Краснодар»
Каким был прошлый матч:
«Краснодар» злится на себя: команда в раздевалке кричала, Мусаев винит Кайо
7 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»
Как ужасно провести полтайма против «Краснодара». Знает игрок «Севильи» (которого тут же заменили)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Краснодар
#Севилья