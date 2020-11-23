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Прогноз на матч «Краснодар» – «Севилья»
вчера, 23:06
Матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Севильей» состоится 24 ноября. Начало – в 20:55 по Москве.
Букмекерские котировки на игру:
- Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 5,55.
- На ничью можно поставить за 4,2.
- Победа «Севильи» – 1,65.
Другие ставки:
- «Краснодар» с форой +1 котируется за 1,83.
- На то, что в матче будет забито не менее трех голов, есть коэффициент 1,7.
- Если «Краснодар» получит больше желтых карточек, сыграет коэффициент 1,94.
- На гол Лукаса Окампоса можно поставить за 2,4.
Мнение главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева: «Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас».
Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги тревожится: «Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне».
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