Карим Бензема
Лига чемпионов
Футбол
Реал
Бензема забил в 16-ти сезонах Лиги чемпионов подряд. Так он повторил рекорд Месси
16 минут назад
Карим Бензема – автор одного из голов в матче «Реала» и «Боруссии» в Лиге чемпионов.
Бензема дебютировал в Лиге чемпионов в 2005 году. Он отыграл в турнире 16 сезонов, провел 122 матча, забил 66 голов.
Бензема забивал в каждом сезоне Лиги чемпионов, где участвовал. Лионель Месси тоже имеет 16 сезонов подряд с голами в Лиге чемпионов.
Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.
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