Карим Бензема
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#Карим Бензема #Футбол #Лига чемпионов #Реал

Бензема забил в 16-ти сезонах Лиги чемпионов подряд. Так он повторил рекорд Месси

16 минут назад

Карим Бензема – автор одного из голов в матче «Реала» и «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Тюрам 33
Тюрам 58
2:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 87
Каземиро 90

Бензема дебютировал в Лиге чемпионов в 2005 году. Он отыграл в турнире 16 сезонов, провел 122 матча, забил 66 голов.

Бензема забивал в каждом сезоне Лиги чемпионов, где участвовал. Лионель Месси тоже имеет 16 сезонов подряд с голами в Лиге чемпионов.

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

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