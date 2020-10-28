Бензема забил в 16-ти сезонах Лиги чемпионов подряд. Так он повторил рекорд Месси

Бензема дебютировал в Лиге чемпионов в 2005 году. Он отыграл в турнире 16 сезонов, провел 122 матча, забил 66 голов.

Бензема забивал в каждом сезоне Лиги чемпионов, где участвовал. Лионель Месси тоже имеет 16 сезонов подряд с голами в Лиге чемпионов.

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.