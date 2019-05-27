«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда
Три года назад «Астон Вилла» рухнула в Чемпионшип, чего не случалось с ней с 1987 года. В первом сезоне – скромное 13-е место, во втором добралась до плей-офф, но не смогла пройти в финале «Фулхэм». С третьей попытки удалось – сегодня «Вилла» выиграла в решающем матче у «Дерби Каунти» – 2:1.
Здесь была дополнительная интрига в виде противостояния двух легенд «Челси»: Джон Терри занимает пост ассистента в «Вилле», Фрэнк Лэмпард тренирует «Дерби».
На 44-й минуте Эль-Гази открыл счет, а через 15 минут его удвоил Макгинн. Второй гол «Виллы» – вина вратаря, который не зафиксировал мяч после навеса. Мэриотт отыграл один гол в концовке – 2:1.
«Астон Вилла» начинала сезон под руководством Стива Брюса с двух побед, а потом повалилась – в последующих десяти матчах выиграла лишь раз. На смену Брюсу пришел экс-тренер «Брентфорда» Дин Смит, клуб стал медленно выбираться из кризиса и заодно грохнул в ноябре на всю Европу, пока все смотрели Лигу чемпионов – 5:5 с «Ноттингем Форест».
Великолепный отрезок команда выдала весной, выиграв десять подряд матчей. Под конец сезона снова пошла нестабильность, но пятое место позволило сыграть в плей-офф. В полуфинале «Вилла» обыграла по пенальти «Вест Бромвич», а в финале превзошла «Дерби».
Главные звезды клуба – Джек Грилиш и Тэмми Абрахам, первый ведет игру в центре поля (а еще с ним связана невероятно трогательная история), второй забил 26 мячей за сезон. Другие известные игроки – Нил Тэйлор (забивал России за Уэльс на Евро), капитан сборной Австралии Миле Йединак и серебряный призер ЧМ-2018 голкипер Ловре Калинич.
Благодаря выходу в АПЛ «Вилла» разбогатеет примерно на 180 миллионов фунтов в ближайшие три сезона, даже если сразу же вылетит обратно в Чемпионшип. Сумма состоит из бонусов за выход, телеправ, бонусов за занятое место в АПЛ и «парашютных платежей», которыми поддерживают клубы, если они вылетают в первый сезон.